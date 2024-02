Bisceglie si candida ad ospitare un evento ciclistico internazionale assieme a Molfetta

Il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e il Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, in collaborazione con il consorzio “Puglia, Bici e Futuro“, hanno sottoscritto un accordo per avanzare la candidatura delle due Città ad ospitare una tappa del Campionato Ciclistico Internazionale Giovanile di Fuoristrada a partire dal 2025.

“Diamo seguito all’ingresso di Bisceglie nel Patto di Mattinata con l’obiettivo di promuovere l’uso della bicicletta quale strumento di mobilità sostenibile ma anche per promuovere il territorio e creare occasioni di sviluppo”, ha dichiarato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, insieme all’Assessore allo Sport, Maurizio Di Pinto. “Sempre in questo solco, pochi mesi fa abbiamo ospitato a Bisceglie la Nazionale Italiana di Ciclocross. E in quella sede abbiamo annunciato la candidatura ad un evento ciclistico internazionale, cui oggi diamo seguito. Ospitare una rassegna di così grande prestigio e spessore significherebbe unire sport e valorizzazione del territorio. La sinergia con Molfetta per organizzare un evento di tale portata è un esempio di come si possa fare sistema per ottenere risultati ambizioni per la crescita e lo sviluppo delle nostre Comunità. Un ringraziamento va a Tommaso Depalma, con il quale da anni stiamo condividendo questo ambizioso percorso basato su sport e territorio”.

“Molfetta”, ha commentato il Sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini unitamente all’Assessore allo Sport, Enzo Spadavecchia, “ha una lunga tradizione sportiva ed è impegnata nella promozione dello sport a tutti i livelli anche con un potenziamento delle strutture sportive e con l’organizzazione di eventi di portata nazionale. Già qualche anno fa abbiamo ospitato una tappa del Giro d’Italia, lo scorso anno abbiamo avuto gli Assoluti individuali di atletica leggera e quest’anno ospiteremo gli assoluti di atletica allievi, per questo abbiamo accolto subito la proposta di ospitare, insieme con Bisceglie, una tappa del Campionato Ciclistico Internazionale Giovanile di Fuoristrada, una nuova opportunità per il territorio e per le nostre Comunità”.

“Il consorzio ‘Puglia, Bici e Futuro’ è orgoglioso di poter contare sul supporto entusiastico dei Comuni di Bisceglie e Molfetta. Questo evento non solo contribuirà a far crescere il movimento ciclistico giovanile, ma rappresenterà anche un’occasione straordinaria per promuovere la Puglia a livello internazionale”, ha concluso il presidente Tommaso Depalma.