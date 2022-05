Bisceglie Illuminata su biblioteca: “Presunta data consegna solo spot elettorale?”

“Le scuole di ogni ordine e grado stanno volgendo al termine, ma della biblioteca comunale non si vede l’ombra. Esattamente due anni fa il movimento Bisceglie Illuminata – dichiara attraverso una nota stampa – presentava delle proposte per rendere la biblioteca comunale più moderna e funzionale”.

“Dopo anni di chiusura della biblioteca gli studenti non hanno ancora un luogo di aggregazione culturale, di acceso alle informazioni e semplicemente di una sala studio attrezzata. Lo scorso 20 ottobre 2021 il sindaco Angarano aveva annunciato attraverso i suoi canali social la consegna dei lavori entro fine gennaio 2022.

“Dopo 4 mesi dalla presunta data di consegna la biblioteca comunale non vede ancora la luce, sarà stato solo uno spot elettorale? Sollecitiamo l’amministrazione comunale ad adoperarsi il prima possibile – conclude la nota di Bisceglie Illuminata – per la tanto attesa riapertura della biblioteca, non dimenticandosi dei tanti studenti universitari e non”.