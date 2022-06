Bisceglie, il calendario di disinfestazioni, derattizzazioni e deblattizzazioni / DETTAGLI

Un fitto programma di disinfestazioni, derattizzazioni e deblattizzazioni che si protrarrà in tutti i mesi estivi e arriva fino ai mesi autunnali. È quanto ha predisposto l’Amministrazione Comunale di Bisceglie, che per la prima volta ha previsto per tempo anche trattamenti per la disinfestazione della processionaria.

Il 7 e 21 giugno saranno svolti interventi di disinfestazione antilarvale e antialare (per varie tipologie di insetti) e deblattizzazione. L’8 giugno si procederà sull’intero territorio comunale con la derattizzazione.

Nel mese di luglio, il 12 e 26 luglio sono in programma interventi di disinfestazione antilarvale e antialare. Negli stessi giorni si effettuerà la deblattizzazione. Operazioni di derattizzazione invece saranno poste in essere il 13 luglio.

Ad agosto nei giorni di 9 e 23 agosto si effettueranno disinfestazione antilarvale, antialare e deblattizzazione mentre la derattizzazione è in programma il 10 agosto.

A seguito di una diagnosi sul territorio, inoltre, il 9 giugno e l’8 settembre ci saranno interventi di disinfestazione contro la processionaria.

Ad inizio settembre, nei giorni 1 e 2, attenzione sarà posta alle scuole in vista della riapertura, con due interventi di disinfestazione di tutti gli edifici scolastici di competenza comunale. Sempre nel mese di settembre, inoltre, il 6 saranno svolte operazioni di disinfestazione antilarvale e antialare, derattizzazione e deblattizzazione. Il 20 settembre saranno ripetuti interventi di disinfestazione antilarvale e deblattizzazione. Interventi specifici sono previsti anche nei mesi autunnali.

“Abbiamo cercato di non lasciare nulla al caso, prevedendo un calendario denso e mirato di interventi, ripetuti e costanti, che possa consentire di mantenere un adeguato livello di igiene in città, concentrandoci sui mesi estivi ma non tralasciando quelli autunnali”, ha sottolineato l’Assessore all’igiene urbana della Città di Bisceglie, Gianni Naglieri. “L’inserimento in calendario, per la prima volta, di trattamenti contro la processionaria, che mirano alla tutela sia della salute umana sia del benessere degli animali, è emblema di attenzione e programmazione”.

“Anche su questo fronte l’obiettivo è garantire una Città pulita, bella e vivibile sia a noi biscegliesi che ai tanti turisti che verranno nella nostra Città in estate ma che già stanno popolando le nostre vie durante questa primavera”, ha sottolineato il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano.