Avis Bisceglie, in calendario donazione domenicale straordinaria

Ottobre è alle porte e come ogni inizio mese si avvicina la donazione domenicale straordinaria organizzata da Avis Bisceglie. La data fissata è quella di domenica 2 al centro trasfusionale dell’ospedale di Bisceglie.

“Vi ricordiamo che è necessario prenotare la vostra donazione di sangue o plasma – si legge nella nota – contattandoci attraverso i nostri canali social e via whatsapp e chiamate al numero 3460527760. Inoltre vi ricordiamo anche che il centro trasfusionale resta aperto settimanalmente per le donazioni nelle giornate di lunedì, venerdì e sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.30.

“In 10 minuti della tua giornata – conclude Avis Bisceglie – hanno il potere di cambiare le cose ed è un potere immenso per cui scegliere di donare il proprio sangue è la scelta giusta per te e per gli altri”.