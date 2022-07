Associazione Baywatch acquista una nuova sedia Job per le persone disabili in spiaggia

Un nuovo acquisto per l’Associazione Baywatch: una seconda sedia JOB professionale, idonea al fondale roccioso tipico del mare biscegliese.

“Siamo davvero felici di potenziare il servizio di accompagnamento in acqua delle persone con disabilità e degli anziani con difficoltà motorie. Questo – spiega il presidente Mimmo Rubini – è un punto centrale dell’impegno dell’Associazione Baywatch. Lo scorso anno i bagnanti disabili erano costretti ad aspettare il loro turno sotto il sole, con la nuova sedia speriamo di ridurre i tempi di attesa ed aumentare il numero di persone che possono finalmente godere in tutta serenità e sicurezza del mare biscegliese”.

L’ASD Baywatch ha avviato il servizio di accompagnamento in mare delle persone disabili nel 2019, sulla spiaggia libera del Cagnolo dove dal 2020 sorge la piattaforma attrezzata realizzata dal Comune. Da allora OSS e bagnini dell’Associazione hanno compiuto oltre 450 ingressi in acqua.

“In questi anni abbiamo accolto tante famiglie con persone disabili, anche giovanissimi, biscegliesi e non, che non avevano mai avuto la possibilità di ‘fare il bagno a mare’. Un’ingiustizia a cui abbiamo cercato di trovare rimedio. Per questo dobbiamo un grande grazie alle attività commerciali che hanno contribuito e contribuiscono ogni anno alle nostre iniziative, alle persone che donano il 5×1000 all’Associazione, al consigliere Piero Innocenti che ha fondato e sostiene la Baywatch e a tutti i ragazzi che fanno parte del gruppo. E non ci fermeremo qui, presto ci saranno delle belle novità”.

L’Associazione Baywatch è a disposizione di tutti per informazioni sul servizio in favore delle persone disabili.