Asl Bat anticipa prime dosi vaccino a Bisceglie per nati nel 1953, 1954 e 1955

La Asl Bat continua nelle operazioni informative per quel che concerne la campagna vaccinazione anti Covid che vede impegnato anche il Pala Cosmai come hub per la città di Bisceglie.

In tale ottica Asl Bat comunica che continuano le anticipazioni delle prime dosi delle vaccinazione. Domani, 11 maggio, a Bisceglie sono stati contattati coloro i quali sono nati nel 1953, 1954 e 1955. La Asl ha attivato un servizio recall per informare gli interessati. Obiettivo è quello di coprire una sempre più vasta percentuale di popolazione ed al tempo stesso evitare di bloccare la macchina organizzativa fatta di medici, infermieri e volontari.