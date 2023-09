Area polifunzionale, Confcommercio: “Esistono criticità, ma servono misura e confronto”

«Che vi siano questioni da limare, perfezionare e di cui discutere al fine di rendere ancora più agevole il lavoro degli ambulanti e l’accesso degli acquirenti presso l’area polifunzionale di via san Martino è innegabile. Ma, riprendendo un vecchio e sempre attuale motto latino, “est modus in rebus”. Ci sono modi e modi di sollevare questioni: il primo, ed è quello che Confcommercio Bisceglie e Consorzio Mercatincittà prediligono, è il confronto tra le parti», questo il commento di Piero Mastrapasqua, Consorzio Mercatincittà, rispondendo a una nota apparsa sugli organi di informazione cittadina che rimarca in maniera perentoria e drastica, le problematiche dell’area mercatale.

«Priorità di un’associazione di categoria è rappresentare e tutelare il comparto o i comparti che rappresenta. E rappresentare e tutelare non significa necessariamente generare polemiche sterili dato che, leggendo commenti degli stessi associati di chi alza polveroni, molto spesso i tesserati non si riconoscono in questo modo di fare decisamente opinabile», sottolinea Andrea Nazzarini, vice presidente nazionale Fiva-Confcommercio.

«L’amministrazione, insediatasi a inizio estate, ha offerto e garantito tutte le disponibilità e le aperture per il bene del commercio ambulante che dispone – è bene ricordarlo – di un’area polifunzionale prima per funzionalità e grandezza in Italia per la rispondenza alle esigenze del commercio ambulante e non solo», dichiara il consigliere comunale Antonio Abascià.

«Ogni organismo che abbia a cuore la crescita e lo sviluppo del territorio e che non sia alimentato unicamente da livore futilissimo operi affinché le istituzioni ascoltino le istanze degli addetti ai lavori e dei cittadini che utilizzano gli spazi di via san Martino – conclude l’operatore ambulante Corrado Di Pilato – ma senza fomentare sentimenti che non portano a nulla di concreto, se non a marcare, sterilmente, il territorio con i decibel anziché con dialogo e cooperazione».