Antico Frantoio Oleario Rana, tradizione e qualità nel segno dell’innovazione / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – La campagna olearia 2022 è ufficialmente partita e con essa l’attività dell’Antico Frantoio Oleario Rana a Bisceglie.

Frutto di una tradizione di famiglia, nata ai primi del ‘900 con Angelo Rana e proseguita dal figlio Mauro, l’attività da oltre un decennio vede alla guida la terza generazione rappresentata da Domenico che con passione e lavoro ha non solo proseguito nel solco di chi lo ha preceduto, ma al tempo stesso ha migliorato e innovato l’azienda di via San Mercuro.

Il Frantoio Rana è dotato di una linea di produzione continua di ultima generazione, con estrazione a freddo. Impianti e macchinari tecnologicamente all’avanguardia che garantiscono un servizio di molitura impeccabile.

La lavorazione per conto terzi rappresenta uno dei punti di forza nell’attività quotidiana del Frantoio Rana, che offre ai propri clienti la possibilità di creare un olio su misura che soddisfi le singole esigenze in termini di caratteristiche organolettiche e di gusto. Ogni produttore agricolo, grande o piccolo che sia, può ricavare l’olio attraverso la molitura delle proprie olive.

Frantoio Rana è punto vendita con la possibilità di acquisto anche per i clienti che non risiedono in zona, offrendo loro la possibilità di ricevere il prodotto direttamente a casa attraverso una procedimento di spedizione sicuro ed affidabile.

Antico Frantoio Oleario Rana è a Bisceglie in via san Mercuro 40.

Per info chiama al: 349 789 9708 – 346 217 6572 oppure scrivi a: info@oliorana.com oppure segui la pagina Facebook: Olio Rana.