Angarano: “Solo in questa settimana vaccinate a Bisceglie 2024 persone”

“La macchina della salute al PalaCosmai continua a lavorare a pieno regime e a correre veloce, da mattina a sera, senza sosta, con cifre significative e incoraggianti. Solo in questa settimana nel nostro punto di vaccinazione popolare sono state vaccinate 2024 persone, 1342 con AstraZeneca, 682 con Pfizer (1889 prime dosi, 135 seconde dosi). Ieri si è raggiunto il picco di 561 somministrazioni in un solo giorno”. A dichiararlo questa sera è il sindaco Angelantonio Angarano.

“Per descrivere queste lunghe giornate vi riporto le parole a fine giornata di una delle Dottoresse in prima linea: “a sera siamo stanchissimi, ma andiamo a dormire fieri del nostro lavoro quotidiano, di quello che stiamo facendo per la salute di tutti, pronti a ripartire il giorno successivo con la stessa forte motivazione”.

“Sento di ringraziare profondamente le dottoresse e i dottori vaccinatori dell’Ufficio igiene di Bisceglie e del Dipartimento di prevenzione della Asl Bt con le loro equipe – afferma il primo cittadino – che sanno lavorando ininterrottamente, con passione, professionalità, dedizione e umanità per consentirci al più presto di lasciarci alle spalle il buio della pandemia e tornare a vivere come siamo abituati, senza avere paura di abbracciarci. E un grazie di cuore ai tanti medici, infermieri e operatori sanitari che si mettono a disposizione volontariamente. Parlavo con un infermiere qualche giorno fa – continua – a sera avrebbe dovuto fare il turno di notte ma al mattino era lì, fiero di dare il proprio sostegno alla campagna vaccinale. Le giornate al PalaCosmai sono ricche di queste storie che magari non arrivano all’esterno, non sono note ai più, ma sono emblema di una popolazione che nelle difficoltà sa stringersi ancora di più e tendere la mano”.

“A proposito di altruismo, il nostro grazie al Coc, alla Protezione Civile e ai volontari che stanno lavorando con straordinaria generosità affinché ci sia organizzazione e supporto alle operazioni di vaccinazione. Cominciano la mattina, terminano a notte fonda, non si risparmiano mai, sempre pronti ad assistere chi ne ha bisogno. Un ringraziamento a tutti coloro che, in silenzio – racconta il sindaco – supportano tutta la squadra. Penso per esempio alle attività commerciali e di ristorazione che, ogni giorno, offrono pasti al personale. Un’iniziativa encomiabile di ConfCommercio che ha subito raccolto con entusiasmo il nostro invito. A chi ha fornito e fornisce l’acqua senza chiedere nulla in cambio. A chi ha messo a disposizione gel igienizzante e materiale utile. Piccoli e grandi gesti che fanno sentire il calore e la vicinanza della Comunità, solidale e unita”.

“Siamo ancora in una fase delicata della pandemia, ma vedere centinaia di concittadini, moltissimi anziani, che ogni giorno varcano la soglia del Palacosmai, con fiducia e speranza, determinati a vincere insieme anche questa sfida – conclude Angarano – non solo emoziona ma ci dà una forza enorme che vogliamo condividere con tutti voi. Perché al PalaCosmai c’è idealmente tutta la nostra Comunità, ogni giorno”.