Angarano: “Nuova linfa in Comune, 15 assunzioni a tempo pieno e indeterminato”

“Nuova linfa in Comune, 15 nuove assunzioni di giovani a tempo pieno e indeterminato”. Lo riferisce il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano attraverso una nota sul profilo istituzionale social.

“In questi giorni sono stati assunti 5 nuovi agenti di Polizia Locale dopo l’espletamento del relativo concorso. Avevamo detto che avremmo lavorato per affrontare la cronica carenza di organico della Polizia Locale per consentire un maggiore pattugliamento e controllo del territorio. Un altro impegno che stiamo mantenendo e non ci fermeremo qui. È nostro intendimento continuare a rinforzare il Corpo di Polizia Locale”.

“In questi giorni, inoltre – prosegue il primo cittadino – hanno firmato anche 6 nuovi istruttori amministrativi/contabili e un funzionario amministrativo. Prenderanno servizio da lunedì 4 settembre. E altri tre funzionari amministrativi firmeranno il contratto nei prossimi giorni. Energie nuove che daranno il loro apporto per il buon funzionamento della macchina amministrativa e l’erogazione dei servizi a noi cittadini”.