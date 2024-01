Angarano: “Continuano senza sosta ricerche nostro concittadino disperso, vicini alla famiglia”

“Stiamo tutti vivendo giorni di grande apprensione per il nostro Concittadino disperso in mare da giovedì”. Commenta così in apertura del sua messaggio il sindaco Angelantonio Angarano in merito al biscegliese scomparso lo scorso 18 gennaio.

“Siamo in costante contatto con le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di ricerca – dichiara – che proseguono senza sosta da giovedì, sia in mare che con l’ausilio di mezzi aerei. Non posso che esprimere il nostro ringraziamento ai Carabinieri, alla Guardia Costiera, Vigili del fuoco e all’Aeronautica per l’apporto che stanno fornendo”.

“Ho sentito la famiglia del nostro Concittadino per esprimere, a nome della Comunità intera, tutta la nostra vicinanza – conclude il primo cittadino – affinché non si sentano soli in questo momento così difficile. A loro il nostro caloroso abbraccio”.