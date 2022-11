Andrea Ferrante nuovo presidente Assolocali, Carriera: “Realtà dinamica al servizio della città”

Sono state rinnovate le cariche di Assolocali, l’associazione aderente a Confcommercio che riunisce molti operatori della ristorazione biscegliese. A guidare la realtà per i prossimi tre anni sarà Andrea Ferrante.

“Considero un grandissimo privilegio essere stato eletto presidente della nostra importante associazione e tengo a ringraziare tutti i colleghi per la fiducia riposta nella mia persona – commenta Ferrante in seguito alla sua elezione a numero uno di Assolocali – Sono però consapevole che l’unico modo per ringraziarvi veramente e per ripagarvi della fiducia accordatami è quello di mettere tutto il mio impegno al servizio dell’associazione al fine di garantire il suo buon funzionamento e l’ulteriore progresso nelle iniziative atte a stimolare, sostenere e far crescere sempre più il settore della ristorazione e del turismo. Vorrei sottolineare inoltre il fatto che il vostro supporto è importantissimo per poter svolgere al meglio il ruolo che mi avete affidato, quindi voglio attribuire gran valore alle idee, ai suggerimenti e alle proposte che giungeranno da ciascuno di voi perché solo così si può creare un team vincente. Mi auguro di vedervi partecipi e numerosi alle nostre prossime attività. Buon lavoro a tutti”.

Gli altri componenti del nuovo consiglio direttivo di Assolocali Bisceglie sono Donato Ferrante (past president e attuale vice presidente), Dario Galantino (segretario), Nicola Papapicco (tesoriere), Tony Porcelli (direttore e responsabile eventi), Pino Cosmai (responsabile pubbliche relazioni), Davide Casella, Angelo Di Molfetta e Piero Storelli.

Interviene sull’elezione di Ferrante e sul rinnovo delle cariche sociali anche il presidente Confcommercio Bisceglie, Leo Carriera: “Auguri di buon lavoro al nuovo organo direttivo di Assolocali, realtà propositiva e dinamica nella famiglia di Confcommercio. Auguri in particolar modo al presidente neo eletto Andrea Ferrante. Sono sicuro che, nel solco della cooperazione avviata ormai da anni con Assolocali, saremo ancora lieti e ancora molto capaci di dare assieme impulso e linfa a tutte quelle iniziative volte a promuovere il nostro territorio, il lavoro di ciascuno degli aderenti e le buone idee al servizio della città”.