Al Giardino Botanico Veneziani parte la rassegna “Primavera creativa” / PROGRAMMA

A partire da oggi, 2 aprile, al Giardino Botanico Veneziani parte “Primavera creativa”, rassegna di eventi dedicati a grandi e bambini, pensati per trasferire l’amore per la natura e per l’arte vissuta in tutte le sue forme.

La prima domenica di aprile, la rassegna inaugura con un laboratorio che unisce la lettura dell’albo illustrato “La gallinella rossa” e la pasta frolla da lavorare e decorare. Il risultato finale saranno delle creative “scarcelle”, tradizionale dolce di Pasqua ben conosciuto in molti paesi della Puglia. L’idea è frutto dell’incontro tra Lucrezia Mastrapasqua, esperta di laboratori per bambini, e Lucy e Carlo del panificio Racconti di grano. Età consigliata dai 3 agli 8 anni.

La rassegna ritorna subito dopo Pasqua, il 16 aprile, con la manualità che valorizza il tema principale: la primavera. Ispirato ai colori e ai profumi di questa stagione è il laboratorio “Il mio giardino” a cura di Annalisa La Forgia, in arte Artelisia, conosciuta per le sue piccole opere di legno e per i suoi disegni. Si useranno stampe, pennelli, forbici, piccoli pezzi di legno, foglie e cartoncini naturali per realizzare ognuno il proprio oggetto creativo. Ci si sporcherà come dei veri artisti, quindi è consigliato un grembiule. Età consigliata dai 6 agli 11 anni.

Dedicato a tutte le età e a tutti i sessi è il workshop di Ilaria Preziosa sul make up. Domenica 23 aprile la sessione di trucco primaverile permetterà a chi ha la passione per i pennelli e i rossetti di seguire i trucchi del mestiere e divertirsi nella scoperta del proprio talento. In questo caso è consigliato portare con sé i propri trucchi, uno specchio da tavolo, dischetti di cotone e cotton fioc.

L’attività di domenica 30 aprile è invece una sessione di disegno ispirato alla botanica. All’interno delle aiuole, scegliendo la propria prospettiva migliore o il proprio angolo di paradiso, gli artisti Giulio de Toma e Maria Rosaria dell’Olio guideranno i partecipanti con suggerimenti e consigli. A seconda della tecnica che ognuno vuole realizzare, si consiglia di portare con sé un blocco di fogli (liscio per pantone, da acquerello per acquerelli, a seconda della tecnica scelta), matite hb 4b e 6b, pennini 0,5 e 0,2, gomma, colori pantone, acquerelli e pennarelli. L’evento è indicato dai 16 anni in su.

L’ultima domenica è quella del 7 maggio, con Isabella Piazzolla, che insegnerà a trasferire un disegno su tela. Il laboratorio di cucito creativo in giardino partirà dalle basi sul ricamo per acquisire una tecnica e portare a casa il proprio lavoro. Anche qui ci sono consigli sui materiali da portare con sé, come aghi, telaio, matasse di cotone dei colori che si preferiscono. L’età più adatta è dai dieci anni in su.

“Primavera creativa è un piccolo festival pensato per tutte le età nel contesto intimo di un giardino botanico e che nasce dal bisogno di prendersi del tempo per connettersi alla natura e sperimentare attraverso le proprie mani”, racconta Margherita Valente, architetto e curatrice dell’evento a nome dell’associazione di promozione sociale Mosquito, che gestisce il Giardino Botanico Veneziani da più di cinque anni. E continua: “Il festival è diviso in cinque appuntamenti in cui adulti e bambini si riuniranno attorno ai grandi tavoli di legno del giardino, tavoli acquistati da Mosquito grazie alle donazioni ricevute dalle persone che sostengono le attività al suo interno. Un’occasione quindi per divertirsi creando, mettendo al centro curiosità, passioni e talento, con la guida attenta di sei bravissimi creativi biscegliesi. Ma è anche un’opportunità per vivere questo luogo unico della nostra città, e rinato grazie allo sforzo e alla fantasia di chi se ne occupa ogni giorno, anche in inverno. La primavera è il momento migliore per godere della sua bellezza e comprendere il grande valore che ha avere un giardino così curato nella nostra città”.

Per maggiori informazioni si può visitate la pagina Facebook gestita dai volontari di Mosquito: Giardino Botanico Veneziani.