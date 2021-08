Accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali / COME FARE

Con disposizione del Dipartimento promozione della salute del 24 agosto 2021 sono state fornite le linee di indirizzo per l’accesso in sicurezza alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali con Certificazione verde Covid-19 (Green pass).

L’obiettivo è salvaguardare e tutelare la Salute pubblica per contenere il contagio e allontanare il rischio che l’evolversi delle condizioni epidemiologiche possa portare a nuove misure restrittive.

Chi può entrare

Possono entrare le persone che accompagnano:

pazienti non positivi al Covid-19

pazienti con disabilità ai sensi della legge n. 104 art. 3 comma 3

Requisiti per l’ingresso

Certificazione verde Covid-19

Covid-19 permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti d’emergenza e accettazione, dei reparti di Pronto soccorso e delle strutture ospedaliere

Chi verifica la Certificazione verde

La Certificazione verde va mostrata alle persone incaricate della verificae munite di tesserino di riconoscimento con logo e denominazione dell’ente e dati identificativi dell’operatore.

Il controllo avviene tramite l’app “VerificaC19” e con modalità che tutelano la riservatezza della persona.

Assistenza

L’accesso per l’assistenza è sempre consentito anche nei reparti di degenza a chi accompagna persone con disabilità ai sensi della legge n. 104 art. 3 comma 3 o nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) e nelle residenze assistenziali per persone con disabilità, per la durata necessaria al bisogno e possibilmente entro i 45 minuti.

Uscite temporanee

Le persone ospiti delle strutture possono effettuare uscite temporanee purché in possesso di Certificazione verde Covid-19.

Al rientro in struttura non è necessario il periodo di isolamento.