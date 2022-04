“A scuola oltre il pregiudizio”: le calciatrici incontrano i ragazzi della scuola media Battisti-Ferraris

Si è svolto questa mattina alla scuola secondaria di primo grado “Battisti-Ferraris” l’incontro “Bisceglie femminile a scuola per andare oltre al pregiudizio”. Presenti l’Assessore allo Sport del Comune di Bisceglie, Maria Lorusso, e il direttore dell’Istituto scolastico, Domenico Cosmai. Intervenute le calciatrici del Bisceglie Femminile, Gabriela Oselame, Roberta Giuliano, Giusy Soldano e Roxy Ion, e del Città di Falconara Marta, Isa Pereira, Erika Ferrara e Silvia Praticò e Cecilia Barca della Lazio.

Le giocatrici, ieri in campo con fair play e sportività nella Final Eight di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile di Serie A, oggi hanno giocato metaforicamente nello stesso team per promuovere la parità di genere e hanno raccontato le rispettive esperienze sportive, di carriera e umane.

“Il periodo sportivo è stato il più bello della mia vita, non potrò mai dimenticarlo”, ha sostenuto l’Assessore Lorusso aprendo l’incontro. “Quando ero un’atleta il pregiudizio esisteva e purtroppo ce lo trasciniamo ancora adesso. Ieri al Paladolmen di Bisceglie ho assistito a uno spettacolo straordinario. La tecnica, la grazia di giocare, la bellezza del gesto, la forza e il coraggio. In un mondo di uomini, le donne emergono: superando stereotipi e limiti che ci sono stati imposti da anni”.