Virtus Bisceglie, la stagione si chiude con la sconfitta casalinga col Canusium

Una sconfitta ininfluente per la Virtus Bisceglie, un successo pesantissimo per il Canusium. Il match del “Di Liddo”, valido per l’ultimo turno del campionato di Prima categoria, si è chiuso con l’affermazione della compagine ofantina che ha potuto così festeggiare il salto in Promozione.

I biancazzurri di mister Piccarreta, già certi del quinto posto in graduatoria nel girone A e tagliati fuori dall’accesso ai playoff a causa dell’eccessivo distacco in punti rispetto alla seconda posizione, hanno onorato l’impegno provando più volte a mettere in difficoltà la capolista tanto che nella ripresa avrebbero meritato di mettere a segno almeno una rete.

Gli acuti firmati da Di Molfetta al 23’ e Tucci al 32’ hanno consentito al Canusium di indirizzare la partita. La Virtus, malgrado alcune assenze, è cresciuta alla distanza, sfiorando il gol con Dell’Oglio e Ragno. Il ruolino di marcia di 11 vittorie e 6 pareggi a fronte di 9 ko ha permesso ai biancazzurri di totalizzare 39 punti, realizzando 47 reti e incassandone 39.