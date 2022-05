Ultima di regular season a Castellana per la Diaz, in C2 Nettuno chiude con Giovinazzo

Il 7 maggio coincide con l’ultima giornata della stagione regolare per la Diaz ed il Nettuno.

I biancorossi di Capurso, già certi dei playoff promozione in serie A2, si recheranno a Castellana per affrontare la compagine locale nel ventiseiesimo turno del campionato cadetto girone G. La Diaz vuole proseguire la striscia di imbattibilità e mette nel mirino il quindicesimo acuto in campionato. I padroni di casa invece, per riscattare il ko di misura ottenuto contro il Senise nella giornata precedente e salutare nel migliore dei modi il proprio pubblico. Le due squadre hanno 18 punti di differenza (45 Diaz contro i 27 della squadra barese). La squadra locale ha siglato sinora 75 reti e ne ha subiti 90. Fischio d’inizio ore 16.00.

Alla stessa ora, al “Centro Sportivo Aurora”, scenderà in campo il Nettuno per affrontare l’Emmebi Futsal Giovinazzo nell’ultima giornata del torneo serie C2 girone A. Biancazzurri puntano a riscattare la sconfitta rimediata contro Poggiorsini invece, la compagine ospite, per consolidare il quinto posto in classifica.