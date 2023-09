Sportilia Volley al lavoro per la serie D, ecco il roster completo

Riparte il lavoro in casa Sportilia Volley che dopo la cessione dei diritti di serie B2 ripartirà dalla prossima stagione partecipando al campionato di serie D.

Roster giovane e di prospettive, quello su cui potrà lavorare il confermatissimo coach Nicola Nuzzi. Sono attualmente 14 le giocatrici in organico, con il ritorno all’attività agonistica – dopo un anno – da parte della centrale Angela Di Pinto, classe 2000. Si prospetta una stagione importante anche per la palleggiatrice Feliciana Lopolito (2003) e per la laterale Claudia Gentile (2004), entrambe nell’orbita della squadra che ha militato in B2 nelle due precedenti stagioni.

Nella rosa di Sportilia spiccano numerose conferme, dall’altra alzatrice Claudia Mastrapasqua (2005) al libero Martina Mastrapasqua (2003), passando per la laterale Alessia Amato (2005) e per la centrale Alessia Tatulli (1991). Dalla prossima stagione, inoltre, la Fipav ha imposto la presenza a referto in serie D di almeno quattro giocatrici Under 18, di cui una sempre in campo: a tal proposito, il corposo pacchetto under biancazzurro annovera la centrale Martina Manganelli (2008), già più volte convocata nelle Rappresentative Regionali Giovanili di categoria, l’opposto Mariasofia Cassanelli (2006), la laterale (e all’occorrenza libero) Anastasia Shcherban (2007), l’opposto Alessia Simone (2007), la palleggiatrice Sara Zingarelli (2007) e, per concludere, le due classe 2009, Marianna Todisco (libero) e Margherita Valente (centrale).

Sportilia proseguirà la preparazione sulle tavole del PalaDolmen, impianto in cui disputerà le gare casalinghe al sabato, con inizio alle 19.00.