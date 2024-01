Sportilia cede in rimonta contro l’Olympia Orta Nova

Sportilia cede in rimonta contro l’Olympia Orta Nova, sciupando un vantaggio di due set e ben tre match point nel terzo periodo; che hanno permesso alla formazione ospite di rimontare e vincere, condannando le biancazzurre alla quinta sconfitta di fila.

Le ragazze di coach Nuzzi, nei primi due set, riescono a rompere l’equilibrio, in entrambe le occasioni, nelle battute finali, con dei break positivi, come in occasione del 9-2 parziale della seconda frazione, decisivo per mandare le padroni di casa su un illusorio vantaggio di 2-0.

Sportilia cede in rimonta contro l’Olympia però, a partire dal terzo set, quando la formazione ospite riesce a spuntarla ai vantaggi; con uno 0-5 parziale e tre match point sprecati dalle biancazzurre, che danno il là alla rimonta ospite; che sfrutta l’inerzia per portarsi a casa la contesa. Sportilia sale comunque a 16 punti, al sesto posto in graduatoria, a -1 dalla Real Volley Conversano.

