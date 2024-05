Serie B2: vittoria facile per la Star Volley sul campo del fanalino di coda Volare Benevento / CLASSIFICA

Bastano appena cinquanta minuti alla Star Volley Bisceglie per rispettare il pronostico e liquidare in trasferta il fanalino di coda Volare Benevento nel match valevole per la venticinquesima e penultima giornata del campionato di Serie B2. Troppo il divario tecnico in favore della capolista che si impone per 0-3 conquistando l’ennesimo successo stagionale.

Partita senza storia fin dalle primissime battute con coach Giunta che ha ruotato tutte le atlete a propria disposizione lanciando D’Ambrosio nel sestetto iniziale. Il primo set è un monologo nerofucsia che si conclude in appena un quarto d’ora di gioco con un netto 5-25 nei confronti del quale nulla ha potuto la giovanissima compagine di casa. Leggermente più combattuti gli altri due parziali con il Volare Benevento che ha disputato una gara in crescendo cedendo prima per 10-25 e, successivamente, per 14-25 consegnando i tre punti alle più quotate avversarie ma dimostrando grande carattere, specie nel terzo set.

Grazie a questa vittoria, ampiamente pronosticata, Star Volley sale a quota 72 punti in classifica, un bottino che proverà a ritoccare nell’ultimo incontro della stagione regolare in programma al PalaDolmen sabato 11 maggio. Le biscegliesi, infatti, chiuderanno il proprio campionato con la sfida casalinga all’altra compagine beneventana, l’Accademia Benevento, sconfitta in casa dal Matese per 0-3 e matematicamente retrocessa con una giornata di anticipo. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2