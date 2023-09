Ludobike in gara al “Mediterraneo Cross” in attesa del Giro d’Italia Ciclocross

La Ludobike ha gareggiato al “Mediterraneo Cross” domenica scorsa 24 settembre a Roccaraso; in un evento in cui i migliori ciclisti di casa, fra i quali Gabriele La Notte, Ferdinando Mozzillo e Martina Giuliese hanno gareggiato contro i migliori atleti nostrani.

I risultati sono stati eccellenti: vittoria di Giuliese nel G6 femminile, quarto posto per Mozzillo nel G6 maschile e seconda piazza per La Notte nella categoria esordienti. Dopo questi risultati però, il team non si ferma, farà tappa domenica 1 ottobre a Tarvisio (Udine), sede della prima e più prestigiosa tappa del Giro d’Italia Ciclocross.

Molto soddisfatto il presidente Piero Loconsolo, che si dice “contento del ritorno in pista, dopo gli impegni promozionali estivi, e si dice molto soddisfatto dei risultati del team, con vista sui prossimi impegni”.