Inizia al PalaDolmen contro Castellaneta il cammino playoff della Star Volley

Comincia ufficialmente questo pomeriggio alle ore 19 l’assalto alla Serie B2 della Star Volley Bisceglie che, tra le mura amiche del PalaDolmen, ospita il Volley Castellaneta nella prima gara del triangolare playoff del campionato di Serie C.

Una sfida subito decisiva per Haliti e compagne, da prendere con le pinze nonostante la quarta posizione ottenuta dalle tarantine nel girone B con 29 punti. Approcciare al meglio la gara è fondamentale per il gruppo di coach Maggialetti, dominatore del raggruppamento A del torneo con 44 punti sui 48 disponibili conquistati, deciso a conquistare subito un successo per partire con il piede giusto in questa post season. Per raggiungere l’obiettivo la squadra ha preparato al meglio la gara nell’arco della settimana studiando le avversarie e mantenendo alta la concentrazione. L’auspicio della società biscegliese è quello di sfruttare al massimo delle possibilità il fattore campo in questi decisivi incontri di fine stagione. In tal senso va letta la scelta del sodalizio nerofucsia, che ha deciso di prolungare anche per i playoff la possibilità di accedere gratuitamente al PalaDolmen, un’iniziativa volta ad avvicinare sempre di più il pubblico biscegliese alla squadra per spingerla verso un traguardo storico. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)