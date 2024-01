I Lions si rinforzano sotto canestro, arriva il lungo Milos Divac

I Lions si rinforzano sotto canestro, arriva il lungo Milos Divac, ala-centro di origine Montenegrina, che va a rinforzare il reparto dei lunghi in mano a coach Fabbri, ed è il terzo acquisto dei Lions dopo Suppi e Fontana. Divac può aiutare su entrambi i lati del campo, garantendo centimetri in difesa ed essendo abile sia fronte, che spalle a canestro; garantendo diverse nuove soluzioni da esplorare per i nerazzurri.

Divac è cresciuto nel settore giovanile di Pistoia, con cui ha conquistato lo scudetto Under 17, debuttando poi a livello senior con il Bottegone Pistoia in Serie B; per poi indossare le canotte di Tortona in A2, Firenze, Porto Sant’Elpidio, Montecatini e Taranto in B. Tornato ancora in A2 con Pistoia, vincendo la Supercoppa nel 2021-2022, poi a Sala Consilina in B, con cifre significative: 7.5 punti e 4.3 rimbalzi in 29.3 minuti medi di utilizzo, tanto da meritare la chiamata di Cento in A2.

I Lions si rinforzano sotto canestro con Divac, che è già aggregato al gruppo, essendo arrivato nella scorsa settimana, e ha già scelto il numero di maglia che lo accompagnerà in questa avventura biscegliese; il montenegrino vestirà il 5.