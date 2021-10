Ginnastica Ritmica Iris, De Feudis e Ficco in gara al Campionato di Specialità a Catania

Tutto pronto in casa Ginnastica Ritmica Iris per prender parte al Campionato di Specialità Gold Junior/Senior, previsto per domenica 10 ottobre, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Artemisia. L’evento, inizialmente previsto ad Aci Castello, è stato sposato nell’impianto sportivo dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Catania dopo che una tromba d’aria ha divelto il tetto del Pala Canizzaro.

In terra catanese scenderanno in pedana le atlete inserite nella zona tecnica 5 (Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia). Quest’anno la prima ginnasta o coppia classificata al Campionato Regionale per attrezzo e categoria accede direttamente alla fase Nazionale.

Il tecnico accompagnatore Maddalena Carrieri schiera tra le Junior 1 (2008) Arianna De Feudis (Bisceglie) alla palla e clavette, Veronica Fruttidoro (Bitonto) alla fune e alla palla, Silvana De Santis (Bitonto) alla fune. Tra le Junior 2/Junior 3 (2007/2006) ci saranno Martina Maggi (Carbonara) al cerchio e clavette e Vittoria Ficco (Bisceglie) alle Clavette. Infine nella categoria Senior l’Iris sarà rappresentata da Silvia Maffei (Bitonto) alle clavette.