Futsal: test calabrese per la Diaz, Cinco di scena a Polignano, impegno di coppa per il Nettuno

Campionato e coppa caratterizzano il sabato di calcio a 5 che vedrà scendere in campo domani, 11 novembre, le tre compagini biscegliesi.

Impegno calabrese per la Diaz capolista del girone G di Serie B. I biancorossi del presidente Giuseppe Cortellino scendono in campo per la quinta giornata rendendo visita al Casali del Manco, calcio d’inizio ore 16. Padroni di casa imbattuti, come la Diaz, ed al momento prima antagonista al primato dei biscegliesi. Diaz che dopo aver superato il Senise si trova di fronte un nuovo ostacolo insidioso che potrà dare ulteriori informazioni sulle reali prospettive promozione di una squadra che sembra potersela giocare con tutte.

Trasferta a Polignano (ore 16) per il Futbol Cinco Bisceglie che incrocia i guantoni con il Volare in occasione della decima giornata del campionato di Serie C1. Impegno probante per i ragazzi di Francesco Tritto, sempre ultimi in classifica e con la prospettiva di affrontare una delle squadre più in forma del campionato. Polignano secondo in classifica in coabitazione con il Futsal Barletta ed a quattro lunghezze dalla capolista Aradeo.

Impegno in Coppa Puglia per il Nettuno che al Centro Sportiva Aurora ospita l’Academy Giovinazzo (ore 16) per la gara di ritorno del primo turno. Si riparte dal 4-2 in favore dei giovinazzesi maturato al Pala Pansini lo scorso 21 ottobre. Terzo confronto in pochi giorni tra le due compagni con l’Academy vittorioso anche in campionato 7-4 sempre a Bisceglie. Nettuno che da par suo si è scrollato di dosso la tensione dei risultati negativi collezionati dopo la prima vittoria in campionato ottenuta sabato scorso contro l’Altamura C5. (Foto: Felice Nichilo/Diaz)