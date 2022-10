Eccellenza, weekend cruciale per Bisceglie ed Unione Calcio

Domenica importante per Bisceglie ed Unione Calcio, impegnate ambedue alle ore 14.30 in due match che possono dire molto sulle ambizioni di entrambe le formazioni per il prosieguo del campionato di Eccellenza.

Nuovo confronto al “Ventura” per il Bisceglie Calcio dopo lo 0-0 di settimana scorsa nel big match con la capolista Manfredonia. I nerazzurri, infatti, attendono tra le mura amiche la sorpresa Borgorosso Molfetta fin qui capace di conquistare ben 9 punti mettendo in mostra un calcio propositivo ed estremamente votato all’attacco. Non a caso, i molfettesi vantano il miglior reparto offensivo del torneo con diciotto reti realizzate, otto delle quali nella sfida di settimana scorsa contro la cenerentola Vigor Trani. Al di là della partita poco indicativa con i tranesi, a causa dell’ampio divario tecnico, è nei cinque incontri precedenti che il Borgorosso ha dimostrato le proprie qualità come per esempio nella gara casalinga contro l’Unione Calcio dello scorso 25 settembre, durante la quale i molfettesi siglarono tre reti nei primi quarantacinque minuti di gioco. L’esperienza ed i mezzi tecnici degli attaccanti a disposizione di mister Carlucci, Sallustio, Cubaj, Vitale e Ventura sono un altro stimolante banco di prova per la formazione nerazzurra, desiderosa di conservare l’imbattibilità della propria porta per la settima gara consecutiva per non perdere terreno e magari approfittare di un passo falso del Manfredonia, impegnato in contemporanea nel delicato derby con il San Severo.

Sfida diretta per l’Unione Calcio che si reca in quel di Stornara per affrontare il Real Siti, appaiato in classifica agli azzurri. Le due squadre, infatti, stazionano a metà della graduatoria con 8 punti ciascuna ed entrambe puntano al successo per prolungare la propria striscia positiva. I garganici sono stati letteralmente trascinati in questo inizio di torneo da Alexis Ramos, autore di cinque degli otto gol messi a segno finora dal Real Siti e vicecapocannoniere del campionato. Il centrocampista spagnolo è dunque il nemico numero uno della retroguardia della formazione di mister Rumma e arriva al match in uno splendido stato di forma avendo sempre segnato nelle ultime tre partite disputate contro Borgorosso Molfetta, Polimnia e San Severo. L’obiettivo degli azzurri, però, è quello di sbloccarsi finalmente in trasferta cogliendo la prima vittoria stagionale lontano dal “Di Liddo”, infatti, solo cominciando a raccogliere punti fuori casa si può pensare di poter competere fino alla fine per un piazzamento playoff.

La sfida del “Ventura” tra Bisceglie e Borgorosso Molfetta sarà diretta dall’arbitro Marco Collazzo di Casarano coadiuvato dagli assistenti baresi Piergiacomo Palermo e Mario De Marzo mentre per Real Siti-Unione Calcio è stata designata una terna tutta barlettana composto dall’arbitro Alessandro Pio Carpentiere e dagli assistenti Roberto Nero e Giuseppe Dellaquila. (FOTO: MARCELLO PAPAGNI)