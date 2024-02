Eccellenza: Unione Calcio cade a Canosa, Bisceglie supera Corato e allunga in vetta / CLASSIFICA

Pomeriggio dai due volti per le formazioni cittadine impegnate nel diciannovesimo turno del campionato di Eccellenza. Il Bisceglie prosegue la marcia solitaria in vetta alla classifica superando tra le mura amiche il Corato grazie ad una rete di bomber Di Rito mentre l’Unione Calcio Bisceglie paga un brutto avvio di ripresa cedendo per 3-2 sull’ostico campo del Canosa.

Scesa in campo alle ore 15, l’Unione Calcio cade di misura al “San Sabino” di Canosa abbandonando così il secondo posto in classifica. Mister Monopoli recupera Saani e lo schiera immediatamente dal primo minuto in coppia con Vitale facendo scivolare in panchina Amoroso nel consueto 4-4-2. L’inizio di partita degli azzurri è positivo e al 21’ Vitale porta in vantaggio i biscegliesi grazie ad una pregevole soluzione su calcio piazzato. Il Canosa, tuttavia, non accusa il colpo e cerca di riequilibrare la contesa prima dell’intervallo, prima con un colpo di testa di Menezes al 36’ e, tre minuti più tardi, con la punizione di Bayo, alzata in corner da Lullo. L’occasione migliore per i rossoblù si materializza in pieno recupero con Turitto, ma Lullo è attento e blinda il risultato con la conseguenza che al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco le due squadre vanno al riposo sul punteggio di 0-1.

L’avvio di ripresa è totalmente negativo per l’Unione che approccia malissimo il secondo tempo e subisce pesantemente le iniziative dei padroni di casa i quali, al contrario, rientrano dagli spogliatoi con piglio diverso determinati a cercare il pareggio. Infatti, l’1-1 arriva immediatamente, dopo appena sessanta secondi dall’inizio della ripresa, con la rete siglata da Lamacchia, bravo ad anticipare la difesa azzurra su corner calciato da Menezes. Il pareggio dà morale ai canosini che al 49’ vanno vicinissimi al sorpasso con un colpo di testa di Caruso fuori di poco. L’inerzia della sfida è tutta a favore dei padroni di casa che al 57’ mettono la freccia con Bayo Sarr, abile a sfruttare l’assist di Pignataro e a siglare di testa il gol del 2-1. L’Unione Calcio fatica a rimettersi in partita ed il Canosa beneficia ulteriormente dell’ottimo momento per trovare la rete che vale il 3-1 al 68’. Turitto approfitta di un errore difensivo di Talin per presentarsi davanti a Lullo e trafiggerlo con freddezza. Sotto di due reti, gli ospiti trovano l’episodio favorevole per rimettersi in partita al 72’ quando Caruso commette fallo su Talin rimediando il secondo giallo che lascia il Canosa in inferiorità numerica. L’uomo in più riaccende le speranze dell’Unione che si getta a capofitto in avanti in cerca della rete utile a riaprire il match che, però, si materializza solo ad un giro di lancette dal novantesimo quando Mbaye scambia con Vitale scaricando sotto la traversa il gol del 3-2. In pieno recupero i biscegliesi tentano in tutti i modi di trovare l’episodio giusto per tornare a casa con almeno un punto ma lo stesso Mbaye al 91’ e, soprattutto, Dell’Olio al 93’ falliscono la palla del 3-3.

Finisce dunque con un’amara sconfitta il pomeriggio dell’Unione Calcio Bisceglie che resta così a quota 40 punti in classifica venendo sopravanzata di una lunghezza dal Molfetta, oggi vittorioso per 5-1 sul Mola, alla vigilia dello scontro diretto in programma al “Di Liddo” domenica prossima 18 febbraio.

Vittoria di platino per il Bisceglie Calcio, sceso in campo alle ore 15.30, contro il temibile Corato. I nerazzurri devono tirar fuori tutte le proprie qualità per venire a capo di una sfida davvero complessa, anche per merito degli avversari di giornata, ma al termine dei novanta minuti possono esultare per il nono successo consecutivo che consente loro di allungare a +5 il vantaggio sulla seconda in classifica. Mister Di Meo, consapevole delle insidie della gara, sceglie lo stesso undici della vittoria di Mola, ad eccezione dello squalificato Monaco rimpiazzato da Fucci, mentre sul fronte opposto spazio dal primo minuto all’ex Fanelli. Match avaro di emozioni in avvio soprattutto per la grande attenzione del Corato, bravo a chiudere tutti gli spazi alle iniziative biscegliesi. L’equilibrio, però, si rompe al 35’ quando Di Rito di testa supera Loiodice su assist di Stefanini facendo esplodere il “Ventura” con il terzo gol dal ritorno in maglia stellata. Il punteggio non cambia fino al riposo con il Bisceglie che legittima la propria supremazia territoriale confermando l’1-0 al rientro negli spogliatoi. Ad inizio di secondo tempo il Corato si fa più intraprendente ed è necessario un doppio intervento di Suma, prima su Cianci al 61’ e all’82’ su Falciano, per blindare il vantaggio. Passato lo spavento i padroni di casa tornano a controllare le operazioni ma non riescono a chiudere la partita. Nel finale, infatti, Di Rito spreca due potenziali occasioni per mandare anticipatamente i titoli di coda sul match che, comunque, si chiude con il successo di misura dei biscegliesi.

I nerazzurri salgono così a 46 punti portando a cinque punti il vantaggio sul secondo posto, ora occupato dal Molfetta, e a sei quello sul terzo ora appannaggio dell’Unione Calcio. Nel prossimo turno, in programma domenica, 18 febbraio, il Bisceglie renderà visita al Polimnia, reduce dalla sconfitta di misura sul campo del Foggia Incedit. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA DI ECCELLENZA