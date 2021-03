Eccellenza, pubblicati i calendari in vista della ripartenza

Con Comunicato Ufficiale n.81, il Comitato Regionale Puglia ha pubblicato i calendari in vista della ripartenza del campionato di Eccellenza che avverrà domenica 11 aprile. Al nuovo format hanno aderito 24 su 27 società tra cui l’Unione Calcio Bisceglie.

Il sodalizio azzurro riprenderà il suo cammino dalla quinta giornata. In tale occasione, sarà di scena in casa del Città di Mola guidata da Gino Zinfollino ed una delle protagoniste del mercato avendo tesserato calciatori come Nadarevic, Fanelli, Cannito nonchè Balzano il quale aveva iniziato la stagione proprio con la compagine biscegliese. Una settimana dopo, i ragazzi di Rumma, ospiteranno al “Di Liddo” l’Alto Tavoliere San Severo mentre, alla settima ed alla nona, effettueranno un turno di riposo intervallato dalla trasferta di Vieste contro la squadra locale. Chiusura il 6 giugno sul sintetico cittadino contro il Real Siti.

A seguito del ritiro del San Marco, l’Unione Calcio Bisceglie occupa attualmente la nona posizione in classifica con 1 punto (frutto del pareggio interno contro il Corato) in compagnia di Real Siti e Vieste.

Le Società che hanno aderito alla ripartenza del Campionato Regionale devono obbligatoriamente applicare quanto disposto dall’Aggiornamento del Protocollo Sanitario FIGC del 23 marzo 2021.

Foto: Sergio Porcelli