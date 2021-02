Eccellenza e Calcio a 5, si lavora per una possibile ripartenza dei tornei in Puglia

Tentativi di programmazione della ripartenza dei campionati dilettantistici in Puglia. Il comitato Figc, con a capo il Presidente Vito Tisci, si sta muovendo in sintonia con la Lnd regionale per pianificare la ripresa dei campionati di Eccellenza e Calcio a 5, serie C1, maschile e femminile.

Intervenuto nei giorni scorsi alla trasmissione “Pianeta Dilettanti”, Tisci ha fatto il punto della situazione e spiegato quali saranno le prossime tappe per arrivare all’obiettivo di rimettere in moto i massimi tornei regionali. “La Lega Nazionale Dilettanti ha chiesto, tramite i comitati regionali, alla Figc e al Coni di riconoscere di interesse nazionale i massimi campionati regionali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile. Potremmo avere una risposta nel fine settimana. Se verrà ottenuto questo riconoscimento le società potranno iniziare a svolgere allenamenti collettivi, utilizzando gli spogliatoi, e si potrà programmare la ripartenza del campionato di Eccellenza. La Lnd ha chiesto inoltre alla Figc un contributo economico per le società per sostenere le spese dei tamponi e test rapidi”.

Il consiglio federale, in programma tra il 24 ed il 25 febbraio, prenderà anche in considerazione il mantenimento della categoria, nella prossima stagione, per le compagini che non vorranno riprendere l’attività (pagando regolarmente la tassa d’iscrizione). L’eventuale ripresa al 14 marzo vedrebbe slittare la fine del campionato al 15 luglio, con due turni infrasettimanali proseguendo dalla quinta giornata, andata e ritorno.

Un provvedimento che al momento vede tra le dirette interessate Unione Calcio Bisceglie, per il torneo di Eccellenza, e Futbol Cinco per il campionato C1 di calcio a 5.

Discorso diverso, invece, per il torneo di Promozione, e quindi per il Don Uva. Il futuro del torneo di cadetteria regionale, sino a quelli di Terza Categoria e giovanili, sarà oggetto di discussione solo dopo l’elaborazione del prossimo Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto per il 5 marzo. “Sto ricevendo tante telefonate da presidenti di Promozioni che mi chiedono quando ci sarà la ripartenza – spiega Tisci -. Se saranno alleggerite le restrizioni, consentendo lo svolgimento dello sport di contatto a livello regionale, potremmo programmare la ripartenza da inizi aprile. Non dovesse esserci questo alleggerimento slitterebbe inevitabilmente questa programmazione.”