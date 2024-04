Eccellenza: Bisceglie e Unione Calcio chiudono il campionato con una vittoria / CLASSIFICA

Si chiude con un duplice successo il campionato di Eccellenza di Bisceglie ed Unione Calcio che nei match valevoli per la ventiseiesima ed ultima giornata del torneo conquistano entrambe la vittoria, rispettivamente contro Canosa e Molfetta Sportiva.

I nerazzurri giocano con grande personalità sul campo del Canosa segnando due reti nei primi quarantacinque minuti e amministrando con autorevolezza il doppio vantaggio nella ripresa. Le marcature biscegliesi arrivano dai due uomini simbolo di questa straordinaria stagione, la coppia offensiva Pignataro – Bonicelli, ma lo 0-2 finale non consente comunque l’accesso diretto alla finalissima playoff contro l’Ugento, vincitore del girone B, a causa del contemporaneo successo dei molfettesi, abili a mantenere il distacco utile alla disputa degli spareggi interni al girone A. Mister Di Meo dimostra di voler far suo il bottino pieno schierando contemporaneamente dal primo minuto il trio d’attacco Pignataro, Di Rito, Bonicelli e la mossa si rivela vincente. Gli ospiti, infatti, prendono il pallino del gioco e al 26’ trovano il pertugio per sbloccare il risultato grazie ad un’ottima giocata di Bonicelli, bravissimo a superare Vicino e a realizzare il diciassettesimo centro del suo splendido campionato. Il vantaggio conferisce maggiore tranquillità all’undici biscegliese che mantiene il controllo delle operazioni e, a pochi secondi dall’intervallo, trova l’episodio utile per il raddoppio. In pieno recupero, infatti, l’arbitro concede un penalty che bomber Pignataro realizza con freddezza mandando i suoi al riposo sullo 0-2 confermandosi capocannoniere del torneo. Nella ripresa, il Bisceglie amministra con tranquillità il duplice vantaggio controllando il tentativo di rientro del Canosa grazie ad una buonissima fase difensiva che mantiene inalterato il punteggio fino al termine della sfida.

I ragazzi di mister Di Meo chiudono così il proprio campionato al primo posto con 64 punti con un vantaggio di sette lunghezze nei confronti del Molfetta, formazione contro la quale disputeranno la finale playoff del girone valida per l’accesso allo spareggio per la promozione in Serie D contro l’Ugento. Grazie al miglior piazzamento il Bisceglie nel confronto con il Molfetta avrà il beneficio di due risultati su tre per l’accesso alla finalissima.

Rispetta facilmente il pronostico l’Unione Calcio Bisceglie che al “Di Liddo” sommerge di gol la già retrocessa Molfetta Sportiva facendo suoi i tre punti con un roboante 13-0. Gli azzurri impiegano appena sei minuti a sbloccare la partita grazie alla rete di Di Palma mettendo subito in discesa il match. Nel corso della prima frazione i ragazzi di mister Monopoli arrotondano il punteggio a cavallo della mezz’ora grazie ai sigilli di Dell’Olio al 29’ e Saani al 31’ andando al riposo sul risultato di 3-0.

Nella ripresa gli ospiti, presentatisi con soli dodici uomini in distinta, accusano la stanchezza e crollano consentendo ai padroni di casa di siglare altri dieci gol. Dopo appena un giro di lancette Cirulli si toglie la soddisfazione del gol facendo 4-0 mentre al 55’ Saani sigla la doppietta che vale il 5-0. Allo scoccare dell’ora di gioco è il turno di Amoroso che scrive il proprio nome sul tabellino della sfida grazie ad una doppietta nello spazio di centottanta secondi. Nel segmento finale dell’incontro Di Palma al 66’ e Zinetti un minuto più tardi firmano le reti che valgono il 9-0 precedendo gli ulteriori sigilli di Saani e Amoroso, i quali chiudono il match rispettivamente con un poker ed una tripletta. Un’autorete molfettese ad otto minuti dal novantesimo mette sostanzialmente fine alle ostilità certificando il 13-0 sancito dal triplice fischio del direttore di gara.

Grazie al successo ottenuto, l’Unione Calcio Bisceglie sale a quota 50 in classifica e chiude il campionato al terzo posto, posizione che vale il miglior risultato della storia del sodalizio del presidente Pedone nel massimo torneo regionale e certifica una stagione splendida, sebbene non sugellata dal meritatissimo accesso ai playoff svanito per appena un punto in virtù del distacco accumulato nei confronti del Molfetta. (FOTO: EMMANUELE MASTRODONATO)

