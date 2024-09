Coppa Italia Eccellenza: l’Unione Calcio passa il turno, il Bisceglie perde anche in casa

Il Bisceglie Calcio rimedia una sconfitta anche nel match di ritorno contro il Barletta, deciso dalla rete firmata dall’ex bomber nerazzurro Lattanzio. L’Unione invece si regala il passaggio del turno vincendo anche sul campo del Molfetta con i gol di Ngom e Suriano.

Il Bisceglie saluta la Coppa Italia Eccellenza Puglia, non riuscendo a compiere la rimonta nella partita di ritorno contro il Barletta al Di Liddo, dopo aver perso 2-1 all’andata. Il primo tempo risulta molto tattico e privo di particolari squilli da entrambe le parti. L’equilibrio si interrompe con la rete di Lattanzio al minuto 42, che sblocca il risultato con uno stacco vincente sulla punizione battuta da Strambelli e non esulta in quanto ex giocatore del Bisceglie. Nella ripresa i nerazzurri provano a reagire allo svantaggio, ma il portiere del Barletta Staropoli compie un doppio miracolo su Mangialardi e Colella. Altra chance da gol per Palazzo che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Nel finale Lopez sfiora il raddoppio calciando addosso all’estremo difensore nerazzurro Tarolli. Ora la squadra di Loseto è chiamata a riscattare l’eliminazione in Coppa già a partire dalla gara di domenica in campionato a Massafra, con l’obiettivo di dare continuità al successo della scorsa giornata contro il Canosa.

Esulta invece l’Unione Calcio Bisceglie, che trionfa anche nel match esterno contro il Molfetta, dopo essersi imposto all’andata per 4-2, e stacca il pass per il prossimo turno di Coppa. Dopo una prima mezz’ora di gara senza particolari emozioni, al minuto 35 gli azzurri si portano avanti nel punteggio con la rete realizzata da Ngom. Il centrocampista senegalese batte l’estremo difensore del Molfetta con un destro micidiale che si insacca in porta. Nella ripresa si ripete lo stesso canovaccio del primo tempo fino a quando l’arbitro estrae il cartellino rosso nei confronti di Miano, che costringe l’Unione a restare in inferiorità numerica. La situazione comunque non cambia e gli ospiti addirittura raddoppiano con Suriano al minuto 71, che sfrutta una mischia da corner. Il Molfetta accorcia le distanze poco dopo con la punizione di Morra, ma non basta per conquistare la qualificazione. Adesso la squadra allenata da Monopoli attende l’Acquaviva nel prossimo turno di campionato.