Bisceglie Running protagonista in Australia con Giuseppe Ruggieri

Bisceglie Running protagonista in Australia. Il club presieduto da Mauro Sasso lo scorso 15 settembre è stato rappresentato dal socio Giuseppe Ruggieri che ha preso parte alla Maratona di Sydney valida per i Campionati del Mondo di maratona e inserita come settima Maratona delle World Marathon Majors (competizione internazionale che comprende 7 maratone cittadine tra le più importanti del calendario).

“Ringrazio personalmente Giuseppe Ruggieri – dichiara Sasso – per aver dato la possibilità alla Bisceglie Running, e naturalmente alla città di Bisceglie, di essere presente in questa splendida capitale dall’altra parte del pianeta. E ancor di più grazie per trasmettere questo entusiasmo ed emozione a tutti quelli che amano e condividono la passione per la corsa”.