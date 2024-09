Sportilia Volley: cinque conferme nel roster biancazzurro

In attesa dell’avvio del nuovo campionato femminile di Serie D fissato tra un mese, la Sportilia riconferma cinque giovanissime atlete in grado di crescere ulteriormente con i colori biancazzurri.

Nel ruolo di palleggiatrice, la compagine biscegliese potrà contare anche quest’anno sulle ottime qualità della classe 2003 Feliciana Lopolito e della classe 2007 Sara Zingarelli. Entrambe avranno la possibilità di maturare le proprie doti in fase di regia sotto la guida tecnica di coach Nicola Nuzzi. Continueranno a vestire la maglia biancazzurra nella posizione di libero anche la classe 2003 Martina Mastrapasqua e l’appena quindicenne Marianna Todisco, chiamata anche ad essere la punta di diamante dell’Under 16 e dell’Under 18. Prosegue il percorso tra le fila della Sportilia anche l’atleta classe 2005 Claudia Mastrapasqua, caratterizzata da spiccate doti difensive e da una particolare efficacia nel fondamentale di battuta. L’impiego di giovani pallavoliste anche nella prossima stagione agonistica testimonia l’importante lavoro compiuto dal settore giovanile, capace di allevare numerose promesse di questo sport. Tutte le giocatrici sono chiamate ad un ruolo da protagonista, in quanto come ribadito dalla Fipav Puglia, per ogni partita sarà obbligatorio iscrivere a referto almeno 5 atlete Under 18 e farne scendere in campo minimo 2 anche nel ruolo di libero.