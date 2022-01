Don Uva pronto per la ripresa delle attività, Milone: “Adotteremo tutte le accortezze possibili”

L’ufficialità della ripresa dei campionati dilettantistici regionali nel weekend del 30 gennaio (leggi qui) riguarderà, naturalmente, anche il torneo di Promozione con il ritorno in campo del Don Uva, impegnato nel girone A.

Il club biancogiallo, che fin qui ha raccolto 19 punti, riprenderà il proprio cammino dalla complicata sfida esterna con il Foggia Incedit, terzo in classifica ed in piena lotta per il salto di categoria. Per preparare questo difficile incontro la squadra allenata da mister Capurso tornerà ad allenarsi già in giornata nel pieno rispetto delle normative previste dal protocollo anti Covid-19.

Molto soddisfatto per la ripresa delle attività è apparso il presidente Giuseppe Milone che ai profili ufficiali del club ha dichiarato: “Siamo contenti che a fine mese il campionato potrà riprendere. Ci auguriamo che si possa arrivare a fine stagione senza ulteriori interruzioni. Dal canto nostro adotteremo tutte le accortezze possibili per tutelare la salute dei tesserati, puntando sia sul completamento del ciclo vaccinale sia sulla prevenzione”.

(FOTO: PAGINA UFFICIALE ASD DON UVA CALCIO)