Don Uva ospita la Virtus Mola, Virtus Bisceglie in trasferta contro lo Sporting Apricena

Domani, 23 ottobre, Don Uva e Virtus Bisceglie saranno nuovamente impegnate nei rispettivi campionati. Don Uva se la vedrà in casa al Di Liddo con ospite la Virtus Mola (ore 15.30) per la sesta giornata del campionato Promozione, girone A. Virtus Bisceglie impegnata in esterna sulle campo dello Sporting Apricena (ore 15.30), in occasione della quarta giornata del campionato di Prima Categoria, girone A.

Per i biancogialli si tratta di una sfida delicata contro la seconda forza del girone (a quota 12 punti). Nell’ultimo match, i biscegliesi sono usciti sconfitti fuori casa con il Football Club Capurso (2-1). Gli ospiti, nella quinta giornata sono stati protagonisti di una vittoria schiacciante ai danni del Real San Giovanni (5-1). Tra gli avversari è da tenere d’occhio Claudio Lopraino, terzino classe 2001, con il vizio del gol dalla distanza. Don Uva chiamato a disputare una partita che può potenzialmente portarsi a casa, se dimostra una grande solidità di squadra.

La situazione in casa Virtus Bisceglie è molto più rosea, considerando il fatto che il team è reduce da due vittorie di fila (ai danni di Stornarella e Troia) su tre partite disputate. Sporting Apricena però non è da meno ed è a parimerito in classifica con i giocatori biscegliesi (a quota 6 punti). Da notare che gli avversari, grazie anche al 7-3 in trasferta contro Peschici, sono tra le squadre più pericolose nel reparto offensivo con 9 gol fatti. Sulla carta, si preannuncia una contesa ad alto tasso agonistico.