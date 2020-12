Campionati invernali di nuoto, Elena Di Liddo punta al tempo per Tokyo

Ci sarà anche la nuotatrice biscegliese Elena Di Liddo ai Campionati Invernali di nuoto che si terranno a Riccione da oggi 17 dicembre a sabato 19 dicembre.

Il talento pugliese ha ben in mente l’obiettivo da raggiungere attraverso le gare dei 50 e 100 metri farfalla: ottenere il minimo olimpico per assicurarsi la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Tra le avversarie più quotate che cercheranno di complicare i piani della biscegliese (quarta ai Mondiali di Gwanju e l’etichetta di numero uno italiana del 2019), ci sarà la connazionale Ilaria Bianchi (campionessa italiana in carica). Il minimo dei 100 farfalla per la qualificazione alla manifestazione dai cinque cerchi è di 57″10.

Elena Di Liddo sarà impegnata oggi sui 50 farfalla, mentre domani sui 100 farfalla. La manifestazione si svilupperà a serie. Le serie veloci sono in programma giovedì 17 e venerdì 18 dicembre (dalle ore 17) e sabato 19 dicembre dalle ore 1. Le ultime sessioni di gare saranno trasmesse in diretta da Rai Sport HD.