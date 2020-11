Bisceglie Rugby avvia campagna di sensibilizzazione #insiemeallameta per l’uso della mascherina

Un’iniziativa quanto mai attuale è importante, quella proposta dalla Bisceglie Rugby attraverso la campagna di sensibilizzazione #insiemeallameta.

“È essenziale l’aiuto di tutti in questa dura battaglia – si legge nel post presente sulla pagina Facebook ufficiale del club – ed il modo più semplice per contribuire è proprio quello di indossare sempre la mascherina. Oltre che rinnovare l’invito al rispetto di tutte le regole imposte per salvaguardare la propria salute e quella altrui, lanciamo la nostra iniziativa social”.

L’operazione da compiere è semplice, taggare il profilo Fecebook del team ed usare l’hashtag #insiemeallameta nelle vostre foto in cui indossate la mascherina. “È un gioco di squadra – dichiarano i dirigenti della Bisceglie Rugby – è fondamentale l’aiuto di tutti per poter raggiungere la meta!”.