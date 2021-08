Trasporto pubblico in città, Spina: “Si provveda immediatamente ad affiggere orari circolari”

“Il 2 agosto, in Consiglio comunale, l’amministrazione Angarano con l’assessore Parisi prometteva che entro 2 giorni (il 4 agosto), avrebbe provveduto ad aggiornare gli orari delle circolari affissi in città alle fermate. Anziani e molti turisti sono ormai impazziti per cercare di conoscere, nell’infernale caldo estivo, gli orari del trasporto locale biscegliese”. A dichiararlo è il consigliere comunale Francesco Spina, in merito all’affissione degli orari dei trasporti locali in città.

“Dopo sei mesi senza circolari ancora oggi turisti presenti in città hanno potuto conoscere che nel 2021 ci sono città come la nostra dove i minimi livelli di civiltà sono ancora un’utopia. L’estate è passata con le solite promesse e chiacchiere di Angarano, che ci hanno preso per i fondelli per l’ennesima volta – ammonisce Spina – in consiglio comunale e fuori dal consiglio, beffando i cittadini. Si provveda immediatamente a comunicare ai cittadini e affiggere gli orari delle circolari come in ogni città italiana”.