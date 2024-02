La Notte: “Chiesta audizione in Regione su ospedale biscegliese e nord-barese”

“Un piccolo passo alla volta, come quando un bambino cresce e impara a camminare, così voglio oggi immaginare il nuovo Ospedale del Nord Barese, Bisceglie/Molfetta, che inizia, speriamo, sempre più a diventare una realtà”. Così comincia il comunicato stampa firmato dal consigliere regionale Francesco La Notte.

“Oggi più che mai, in attesa che il nuovo ospedale diventi operativo e diventi una realtà per la nostra comunità, siccome ci vorrà del tempo, dobbiamo concentrarci e dedicare ogni nostra singola forza all’Ospedale Vittorio Emanuele II, punto di riferimento per tanti anni nella nostra amata provincia Bat”, scrive La Notte. “Abbiamo oggi, il dovere di migliorarlo, implementarlo e renderlo efficiente sempre più nell’interesse del nostro territorio. Come Consigliere Regionale e come cittadino Biscegliese ho richiesto, con urgenza, una audizione in Commissione Sanità in Regione per il nostro Ospedale, al fine di avere conferme e certezze sul nostro nosocomio presente e su quello che verrà”.

“Sarà mia premura preservare il nostro ospedale e tutti gli operatori che prestano servizio in maniera impeccabile, a cui va il mio ringraziamento e sostegno. Cari concittadini a breve vi darò nuovi aggiornamenti su un tema fondamentale per la nostra città”, conclude il consigliere regionale.