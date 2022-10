‘Davvero Bisceglie’ per Fata sindaco: “Noi alternativi a centrodestra. Pronti ad allargamento”

“Non siamo soliti commentare le dinamiche interne ad altre coalizioni. Prendiamo però atto della chiara indicazione fornita dai partiti di centrodestra che hanno scelto quale pretendente sostenere”, scrivono così i referenti della coalizione ‘Bisceglie Davvero’ a sostegno di Vittorio Fata candidato sindaco.

“Restiamo convinti, a maggior ragione, della necessità di un progetto amministrativo alternativo, forte e autorevole, che abbiamo intrapreso con ‘Davvero Bisceglie’ e che trova il suo perfetto compimento nella candidatura di Vittorio Fata”, precisano.

E in conclusione: “Siamo pronti ad un ulteriore allargamento del campo con l’ingresso nei ranghi del progetto di tutti quei movimenti che, per evidenti motivi, non possono certo coesistere in una coalizione di centrodestra”.