Azione Forze Armate su territorio di Bisceglie, Angarano: “Aumenta qualità della vita per tutti noi”

“Nei giorni scorsi, tra Bisceglie e Trani, i Carabinieri hanno controllato 121 persone e 81 veicoli, denunciando due persone, una per guida in stato di ebrezza alcolica e l’altro per spaccio di droga. Sempre nei giorni scorsi i Carabinieri di Bisceglie, in sinergia con la Polizia Locale, hanno passato al setaccio gli immobili di via Taranto, con perquisizioni, arresti e sequestro di sostanze stupefacenti. Una operazione brillante che rappresenta un segnale forte nel contrasto alla criminalità e nell’attento e rigoroso presidio del territorio”. Con queste parole parte la nota del sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Non posso che esprimere, a nome dell’Amministrazione e della Comunità, il sentito plauso e ringraziamento al Comandante Provinciale dei Carabinieri, Col. Massimiliano Galasso, e al Comandante della Tenenza di Bisceglie, Ten. Alessandro Rundo – continua il primo cittadino – per la loro professionalità e senso del dovere al servizio del territorio, da estendere ovviamente a tutti i Militari dell’Arma quotidianamente impegnati sul campo per la nostra sicurezza e la legalità. La nostra gratitudine va altresì alla Polizia Locale e al Comandante Michele Dell’Olio, che non fanno mai mancare il loro apporto e sono costantemente presenti”.

“L’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine nel territorio comunale, con la sapiente regia della Prefettura e le indagini magistralmente coordinate dalla Procura della Repubblica di Trani, contribuiscono a far sentire forte la rassicurante presenza dello Stato nella nostra Città – conclude il sindaco di Bisceglie – e ad aumentare sensibilmente la percezione di sicurezza, il che si traduce in migliore qualità della vita per tutti noi”.