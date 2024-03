Operazione antidroga dei Carabinieri di Bisceglie in via Taranto

Operazione antidroga dei Carabinieri della Tenenza di Bisceglie questa mattina, giovedì 7 marzo, in uno stabile di via Taranto, nei pressi del mercato ittico. I militari, con il supporto delle unità cinofile, hanno perquisito alcuni appartamenti in una delle palazzine della via.

Secondo le prime indiscrezioni, probabile il rinvenimento di sostanze stupefacenti. I Carabinieri, a seguito dell’operazione, hanno trasferito in caserma un uomo e una donna (marito e moglie). Le attività dei militari, supportate da una pattuglia della Polizia Locale, sono poi continuate perquisendo altri appartamenti e un magazzino nella medesima via.