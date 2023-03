Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Isidoro Davide Mortellaro e il pianista Michele Pentrella

Prosegue il ricco calendario di appuntamenti mensili alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie con la presentazione del nuovo libro di Isidoro Davide Mortellaro e il concerto per pianoforte di Michele Pentrella (ingresso gratuito per informazioni 0808091021 e info@vecchiesegherie.it).

Oggi, venerdì 24 marzo alle ore 19.00, Isidoro Davide Mortellaro presenta A che punto è la notte?, edito da La Meridiana, con la speciale presenza di Nichi Vendola. Un libro che racconta il Terzo Millennio in cui siamo tutti avvinti in un nodo mortale: l’umanità e il mondo venuti alle mani, l’uno stretto al collo dell’altro. Che stringe nel vincolo della paura, di chi vede scossa la propria sfera vitale. Che muta la visione della politica, mai come oggi subita come intrusione, sopraffazione, inganno. Entrati nel XXI secolo dalla “porta di fuoco” dell’11 settembre, ora siamo all’aggressione in Ucraina e alla minaccia di Putin di sfoderare l’atomica. Isidoro Davide Mortellaro ha insegnato Storia delle relazioni internazionali e Storia delle istituzioni politiche nell’università di Bari “Aldo Moro”. Collabora a varie riviste e giornali, tra cui “il manifesto” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”.

Domenica 26 marzo ore 18.00 la libreria ospita, in collaborazione con Libri nel Borgo Antico, il concerto per pianoforte di Michele Pentrella. Il pianista, diplomatosi al Conservatorio N. Piccinni di Bari sotto la guida del M° Maria Lucrezia Pedote con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore, si è perfezionato nella Classe del M° Sergio Perticaroli presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. La sua attività concertistica lo ha visto protagonista da solista nelle Sale più prestigiose in Italia (Auditorium della Conciliazione , Teatro Piccinni, Palazzo Chigi, Teatro Ghione, Teatro la Fenice) e all’estero (Francia, Austria, Portogallo, Spagna, Germania, Belgio, Norvegia, Svizzera, Malta, Romania, Ungheria, Inghilterra, Irlanda, Bulgaria). Ha inciso due cd per la casa discografica EMA Records (il primo con musiche di Chopin e il secondo con brani di sua composizione). Nel 2012 viene pubblicato con la rivista “Suonare news” il suo terzo CD dal titolo “Intensamente Io”, contenente brani di sua composizione. Nel 2022, in duo con il violinista Francesco Parrino, viene pubblicato per la casa discografica Brilliant Classics un CD contenente musiche di Alexander Fyodorovich Goedicke.

Il programma della serata prevede, nella prima parte: L. v. Beethoven: Sonata op. 13 in Do minore (Grande Sonata Patetica), L. v. Beethoven: Sonata op. 27 n. 2 in Do# minore (Sonata al chiaro di luna). Seconda parte: M. Ravel: Pavane pour une infante défunte, C. Debussy: Clair de lune (dalla Suite Bergamasque), F. Chopin: Valzer op. 64 n. 1 in Re b maggiore, Valzer op. 64 n. 2 in Do # minore, Grande Valzer Brillante op. 18 in Mi b maggioreeF. Chopin: Ballata n. 1 op. 23 in Sol minore.