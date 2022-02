“Una storia tutta per sé”, workshop della Scuola Holden alle Vecchie Segherie

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la tappa biscegliese del “Grand Tour“, il corso di scrittura itinerante indetto dalla Scuola Holden di Torino. Il laboratorio “Una storia tutta per sé“, guidato dalla scrittrice Alessandra Minervini, si svolgerà all’interno del Mondadori Bookstore – Vecchie Segherie Mastrototaro e si articolerà in quattro incontri nell’arco di due week-end: sabato 26 marzo e 2 aprile ci saranno una lezione mattutina (dalle 11 alle 13) e una pomeridiana (dalle 14.30 alle 17.30), mentre domenica 27 marzo e 3 aprile ci sarà solo la lezione mattutina (11-13).

La Scuola Holden, fondata nel 1994 dallo scrittore Alessandro Baricco, si propone di insegnare il mestiere di scrittore con metodologie e tecniche diverse da quelle usate nelle scuole tradizionali; tra le più recenti iniziative dell’accademia il Grand Tour, che si svolgerà tra marzo e aprile in dieci città italiane da Messina a Venezia.

Gli incontri biscegliesi diretti da Alessandra Minervini, diplomatasi alla Scuola Holden nel 2005 e lei stessa autrice di numerosi racconti e un romanzo (“Overlove“), si concentreranno in particolare sulla scrittura autobiografica, tema che la stessa scrittrice ha trattato in una recente guida (“Una storia tutta per sé“). «L’obiettivo formativo», si legge nella nota stampa delle Segherie «è andare alla scoperta della propria storia, svilupparla e scriverla sotto la guida della docente che assegnerà la scrittura di un testo che sarà revisionato per essere letto in un reading dedicato ai partecipanti.»

L’iscrizione al corso (quindici i posti disponibili) potrà essere effettuata online (clicca qui) entro il 16 marzo; il costo del workshop è di 350 euro. Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina dell’evento (clicca qui) o contattare direttamente la Scuola Holden all’indirizzo email corsi@scuolaholden.it.