Tutto pronto l’edizione 2022 della Notte dei Sospiri / PROGRAMMA

È tutto pronto per la Notte dei Sospiri, l’evento organizzato dall’Associazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi e dedicato al dolce tipico cittadino: il Sospiro. Sarà l’unico giorno dell’anno dove si potranno gustare tutte le tipologie di Sospiri: dolci, salati e senza glutine, sabato 8 ottobre in Piazza Castello a Bisceglie, dalle ore 18.30.

Tante le novità di quest’anno in programma. A partire dalla conversazione con il giornalista Vito Romaniello (ore 19.30) che con il suo progetto “Fattore Campo” racconta i territori dove sono nati e cresciuti i campioni del calcio. Romaniello lancerà la seconda stagione dei podcast di “Italia Foodball Club” su La Gazzetta del Mezzogiorno. Si parlerà di Bisceglie e della leggenda legata al Sospiro, dei ricordi di Renzo Ferrante che da Bisceglie è partito per arrivare in A e della coinvolgente storia personale di un sopravvissuto alla prima ondata del Covid.

Gli alunni dei circoli didattici di Bisceglie presenteranno i lavori svolti nel corso dell’anno a tema Sospiro. Per loro e tutti i piccoli invitati, uno spettacolo dell’artista di strada MonèMonè. Affiancati dai pasticcieri, largo spazio anche agli studenti degli Istituti Alberghieri di Molfetta e Trani, che si cimenteranno nell’arte dolciaria. L’Associazione delle Pasticcerie Storiche Biscegliesi premierà scuole e sostenitori del Sospiro.

La serata proseguirà anche all’insegna della storia e della cultura: il Prof. Luigi Palmiotti racconterà la Storia del Sospiro; Nicola Gallo, in compagnia dell’Associazione “La Canigghie”, declamerà i versi in vernacolo della sua opera sul Sospiro; Nicola Ambrosino si esibirà con una performance poetica dedicata al dolce biscegliese.

Spazio anche alla musica. La band “Eravamo 4 amici al bar…” canterà in anteprima un brano da loro ideato ispirandosi al Fumetto “Io Sospiro”. Come sempre, gli organizzatori hanno riposto la consueta attenzione alla solidarietà. Il contributo raccolto sarà infatti devoluto per la ricerca e prevenzione in favore della LILT, sezione BAT.