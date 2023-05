Toys’ Stories: a Palazzo Tupputi l’ultimo incontro sul cinema d’animazione contemporaneo

Si svolgerà sabato 27 maggio l’ultimo appuntamento con la rassegna “Toys’ Stories – Viaggio nel cinema di animazione contemporaneo”, organizzata da Associazione Urca in collaborazione con il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi a Bisceglie.

Un ciclo di appuntamenti, condotti dal critico cinematografico Davide Sette, che hanno approfondito, nel corso del mese di maggio, l’evoluzione del cinema d’animazione occidentale, attraverso innovazioni tecnologiche, operazioni audaci che hanno avuto la forza di cambiare i metodi di distribuzione, ma anche intuizioni artistiche che hanno ribaltato per sempre la maniera in cui ci approcciamo ai film d’animazione.

Il “viaggio” di queste settimane si concluderà con l’analisi del film Spider-Man: Un nuovo universo, lungometraggio che ha ridefinito l’estetica del cinema di animazione americano, mettendo definitivamente in crisi il predominio del fotorealismo Pixar e puntando invece sulla contaminazione tra stili differenti.

“Siamo molto soddisfatti della risposta del pubblico per questo ciclo di appuntamenti dedicati al cinema d’animazione. Non era scontata una così ampia partecipazione per un evento di approfondimento specifico e, almeno in teoria, di nicchia. Speriamo, quindi, di aver ripagato l’attenzione con qualche spunto di riflessione originale e stimolante sui film trattati”, dichiarano gli organizzatori.

L’ultimo appuntamento di Toys’ Stories si svolgerà alle ore 17 presso il Laboratorio Urbano di Palazzo Tupputi (secondo piano).