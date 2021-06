Torna il Festival della Musica con Bisceglie Illuminata/COME PARTECIPARE

Il movimento Bisceglie Illuminata apre ufficialmente le iscrizioni per la seconda edizione del Festival della Musica, che si terrà il 18 luglio nella suggestiva location del Teatro Mediterraneo di Bisceglie. Marilena Gaudio sarà, anche quest’anno, la madrina del Festival e presiederà la commissione interna del concorso.

Durante la conferenza stampa, tramite gli organizzatori del Festival Alberto De Toma, Riccardo Porcelli, Sara Sasso, Serena De Musso, Paolo Lopolito, Joseph De Gennaro e Vito Nacci, sono state annunciate le novità strutturali della nuova edizione.

A partire da quest’anno, infatti, il Festival prenderà la forma di un vero e proprio concorso all’interno del quale i partecipanti saranno suddivisi in due categorie distinte, musica classica e musica leggera. Il concorso sarà, inoltre, diviso in due fasi: la prima vede la candidatura dei partecipanti in maniera “smart”; per potersi iscrivere, entro e non oltre il 9 luglio, è necessario prendere visione del regolamento e compilare il modulo presente al link https://drive.google.com/file/d/1Z71lFNZrp1vxoVMHO-IyoWEl_zqgxS_r/view?usp=drivesdk , con, in allegato, la registrazione video del concorrente. Le candidature saranno valutate da un’apposita commissione interna e dalla direzione artistica.

La seconda e ultima fase prevede che i partecipanti selezionati, opportunamente contattati dall’organizzazione, si esibiscano nella “finalissima” del concorso all’interno della cornice del Teatro Mediterraneo di Bisceglie.

Per maggiori informazioni, contattare l’indirizzo email festivaldellamusicabisceglie@gmail.com oppure le pagine social del movimento Bisceglie Illuminata.