Stagione teatrale, a Bisceglie arriva lo spettacolo “Slip Inside. I clown come non li avete mai visti”

Il periodo delle festività natalizie non poteva essere più in tema per il prossimo spettacolo della stagione teatrale di Bisceglie, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Sul palcoscenico del Politeama Italia, infatti, oggi giovedì 29 dicembre (porta ore 20.30, ingresso alle 21) saranno di scena gli Odikok nello spettacolo di circo contemporaneo “SLIPS INSIDE. I clown come non li avete mai visti” di Xavier Bouvier, Benoît Devos e Michel Claude Jos Dallaire, con Xavier Bouvier e Benoît Devos, con la direzione artistica di Alexandre Serein e il disegno luci di Laurent Kaye.

Due clown, letteralmente messi a nudo, ovvero con indosso soltanto dei buffi mutandoni, si sfidano in un’esilarante gara di salti mortali sbagliati ed equilibrismo surreale. Una successione inesauribile di sketch tanto improbabili quanto spassosi, nei quali l’insolito e l’imprevisto sono di casa. Irriverenti, mordaci, stralunati ed atletici, gli Okidok sono un duo belga considerato fra i più interessanti esponenti della nuova clownerie internazionale. Slips inside è il loro spettacolo long seller, applaudito ad Anversa come ad Avignone, a Londra come a Melbourne. Un tour de force di gioiosa spudoratezza, nel quale al minimalismo di trucco e costumi corrisponde il massimo possibile di risate.

Fino al 29 dicembre sarà attiva “A Natale regala il teatro”, la nuova formula di abbonamento speciale per la stagione teatrale del Comune di Bisceglie realizzata in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Un invito a donare cultura per Natale per far incontrare i personaggi e la magia del teatro anche a chi non ci ha mai pensato. L’abbonamento per 8 spettacoli è a partire da 72 euro, un costo che rientra nella concezione di teatro accessibile a tutti e che si sostanzia in tagliandi e abbonamenti a prezzi calmierati. Gli abbonamenti, così come i biglietti per i singoli spettacoli, sono disponibili al botteghino del Politeama Italia tutti i giorni dalle ore 17 alle ore 22 e online sul sito www.politeamaitalia.com, tel. 080.3968048.

Per consultare tutti gli spettacoli in programma nella stagione teatrale 2022-2023: https://bit.ly/3gVeeUs