“Sounds Food, Musica cibo per la mente… e non solo”, concerto di beneficenza del Rotaract

“Sounds Food, Musica cibo per la mente… e non solo” è il titolo del concerto che si terrà oggi, venerdì 10 dicembre, alle 20.30 all’hotel Salsello, organizzato dal Rotaract Bisceglie in collaborazione con il club di Trani e Barletta.

L’evento sarà totalmente benefico. Infatti, per accedere al concerto non è previsto un biglietto di ingresso ma portare con sé una busta con beni alimentari a lunga conservazione che saranno poi destinati al centro biscegliese Villa Giulia che tra le tante attività si occupa anche si sfamare, dopo l’uscita da scuola, ragazzi e ragazze.

Ad animare la serata, le pianiste Lucia Baldassare e Valeria Manosperti ed il pianista e compositore Fabio Di Liddo. Seguiranno la cantante Federica Paradiso e i cantautori Giuseppe De Candia e Luca Mé. Chiuderanno il concerto, il chitarrista Riccardo Campana e l’oboista Angelica Soldano.