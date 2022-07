Sol dell’Alba: tante novità in occasione del concerto al teatro Mediterraneo

Sol dell’Alba si appresta a spegnere le quattro candeline e lo fa con una edizione speciale che si terrà al teatro Mediterraneo di Bisceglie, alle prime luci di sabato 6 agosto, dalle ore 4:00. L’evento gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia, Fondazione Puglia, Puglia Promozione.

Protagonista dell’evento sarà l’Orchestra Filarmonica Pugliese, realtà musicale che ha già calcato i palcoscenici di prestigio d’Italia ed il suo direttore stabile, Giovanni Minafra.

Se il format dello spettacolo è rimasto inalterato nei suoi elementi cardine, molte sono le novità preannunciate per questa edizione, a partire dalle presenze in scena. Ad affiancare gli orchestrali interverrà la narratrice e attrice teatrale Alessia Garofalo. Inoltre, il numeroso organico di musicisti – che, con oltre 60 elementi degli scorsi anni, lo aveva reso già il concerto all’alba con il maggior numero di orchestrali – verrà, quest’anno, implementato ulteriormente per un totale di quasi 70 artisti sempre in scena.

Per il repertorio di brani si attingerà a compositori internazionali. Verranno eseguite musiche di: Maurice Ravel, Modest Petrovič Musorgskij, George Bizet, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Giuseppe Verdi e Edvard Grieg.

Veri e propri effetti speciali, infine, accompagneranno la musica e la narrazione per risultati ‘a sorpresa’ assicurati. “Ci sarà anche qualche fuori programma, ma non possiamo svelare di più perché rovineremmo la magia”, spiega l’ideatore e direttore artistico Giacomo Piepoli.

Tante anche le conferme, a cominciare dalla partnership con l’Associazione Pasticcerie Storiche Biscegliesi, grazie alla quale anche quest’anno l’evento si farà promotore delle tipicità locali. I maestri pasticceri, oltre al caffè, serviranno a tutti i partecipanti il ‘sospiro biscegliese’, dolce tipico e vero e proprio simbolo di Bisceglie, per celebrare l’artigianalità ma anche la città che ospita la manifestazione sin dal suo esordio.

Altra conferma, il ’gemellaggio’ della manifestazione con il blog Inchiostro di Pugliache ha già lanciato la maglietta ‘special edition’ dedicata proprio all’evento. “Sol dell’Alba è uno stato d’animo” si legge sulla t-shirt dell’ormai celeberrimo marchio che ha come fine proprio quello di essere ambasciatore delle meraviglie di Puglia nel mondo.

Sol dell’Alba 2022 mira a eguagliare i primati delle scorse edizioni: è infatti il più grande concerto all’alba della costa Adriatica italiana. Inoltre, fin dalla prima edizione, l’evento ha sempre registrato il sold-out, risultato a cui gli organizzatori ambiscono anche quest’anno “felicissimi del fatto che finalmente si sia tornati a poter fruire delle capienze piene dei nostri teatri”.